أخبار مصر | ننشر أسماء مصابي حادث محطة مصر داخل مستشفى "السكة الحديد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء مصابي حادث محطة مصر داخل مستشفى "السكة الحديد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت مستشفى سكك حديد مصر، 11 مصابا من ضحايا حريق محطة مصر، الذي وقع صباح، اليوم الأربعاء 27 فبراير.

وتأتي أسماء المصابين كالتالي: عاطف عبدالله إسماعيل، وإسماعيل محمد محمد، ومحمد كرم أحمد، وصلاح عصمت، وأشرف راغب محمود، وأحمد حسين السيد، ومحمود محمود محمد، وأسامة أبو بكر، وعاطف ذكي، وحسين محمد درويش، وراوية، وهشام فتحي، ومحمد يونس.

فيما وقف أهالي مصابي حريق محطة مصر، أمام مستشفى السكة الجديد، للاطمئنان على أهاليهم المصابين، فيما منع الأمن الأهالي من الدخول.

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل محطة مصر اندلع بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف وانتقلت سيارات اﻹطفاء إلى موقع الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 6، مما أسفر عن وقوع إصابات، وجاري الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.