أخبار مصر | تفاصيل لقاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية مع نائب رئيس البرلمان الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل لقاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية مع نائب رئيس البرلمان الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية، اجتماعًا مع توماس أوبيرمان نائب رئيس البرلمان الألماني "البوندستاج" والوفد المرافق له؛ لبحث التعاون المشترك، وتناول اللقاء أطر التعاون التي تم طرحها في الاجتماع الأخير لأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية، ومنها تعزيز التعاون بين البرلمانيين الألماني والمصري في ظل العلاقات المتميزة التي تربط الدولتين، وتفعيل الشراكة البرلمانية.

من جانبه، أشار النائب السفير محمد العرابي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية إلى المضي قدمًا في تفعيل التعاون المشترك مع الجانب الألماني، والإعلان عن أوجه التعاون بين البرلمانين الفترة المقبلة بعد تحديد كل الأطراف لأوجه التعاون المشترك.

وتبادل الجانبان الحديث لعدد من القضايا التي ينبغي الاهتمام بها والتعاون في مواجهتها منها قضية الهجرة غير الشرعية للشباب، وإلى ضرورة التكاتف في مواجهة هذه الظاهرة ووضع آليات محددة للتصدي لها وإيجاد الحلول البديلة.

وفي نفس السياق، أكدت النائبة الدكتورة جهاد عامر عضو اللجنة الدستورية والتشريعية على ضرورة التعاون في طرح التشريعات والقوانين التي تلزم مختلف الجهات للقيام بنشر الثقافة بين الشباب، والعمل على توعيتهم بمختلف القضايا المجتمعية باعتبار أن الشباب هم عماد الأمم ومستقبلها، وأشارت النائبة سيلڤيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة إلى ضرورة تبادل الخبرات في مجال مشاركة المرأة في البرلمان، وإسهاماتها في الجانب التشريعي.

وأكد نائب رئيس البرلمان الألماني على رغبة البوندستاج القوية في توطيد العلاقات مع البرلمان المصري، وظهور أوجه التعاون أمام الرأي العام المصري والألماني في أقرب وقت انطلاقًا من العلاقات الدبلوماسية التي تربط البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت أول أمس الاثنين، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.

