انت الان تتابع الأرصاد: غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وتنشط الرياح على كافة الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد قد تصل إلى حد العاصفة أحيانا، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.ودرجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 16شبين الكوم 10 16طنطا 10 16دمنهور 11 15الإسكندرية 11