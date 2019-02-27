انت الان تتابع البرلمان يستدعي وزير النقل.. ومطالب باجتماعات عاجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محطة مصر

نعى النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية رئيس ائتلاف دعم مصر، ضحايا حريق محطة مصر بمنطقة رمسيس، مقدما العزاء لذويهم وتمنى الشفاء العاجل لباقى المصابين، موضحا أنه يتابع الحادث أولا بأول وما سيسفر عنه من نتائج خلال التحقيقات لمعرفة أسباب الاصطدام. فيما قال محمد بدوي دسوقي عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستسدعى هشام عرفات وزير النقل، وكذلك رئيس هيئة السكة الحديد أشرف رسلان، وجميع المسئولين بالمرفق، خلال الأيام المقبلة، لمتابعة حريق محطة مصر، والوقوف على اسباب نشوب الحريق.

وأضاف دسوقي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام وسيكون هناك حسم شديد لمحاسبة المتسببين في الحادث، خاصة مع وقوعه في المحطة الرئيسية، متابعا: "نسعى للوقوف على سبب الحريق وما إذا كان نتيجة لإهمال أو عدم صيانة أو هناك شبهة جنائية".وطالب الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب،