البرلمان يستدعي وزير النقل.. ومطالب باجتماعات عاجلة

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محطة مصر
نعى النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية رئيس ائتلاف دعم مصر، ضحايا حريق محطة مصر بمنطقة رمسيس، مقدما العزاء لذويهم وتمنى الشفاء العاجل لباقى المصابين، موضحا أنه يتابع الحادث أولا بأول وما سيسفر عنه من نتائج خلال التحقيقات لمعرفة أسباب الاصطدام. فيما قال محمد بدوي دسوقي عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستسدعى هشام عرفات وزير النقل، وكذلك رئيس هيئة السكة الحديد أشرف رسلان، وجميع المسئولين بالمرفق، خلال الأيام المقبلة، لمتابعة حريق محطة مصر، والوقوف على اسباب نشوب الحريق.
وأضاف دسوقي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام وسيكون هناك حسم شديد لمحاسبة المتسببين في الحادث، خاصة مع وقوعه في المحطة الرئيسية، متابعا: "نسعى للوقوف على سبب الحريق وما إذا كان نتيجة لإهمال أو عدم صيانة أو هناك شبهة جنائية".وطالب الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب،
وأضاف دسوقي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام وسيكون هناك حسم شديد لمحاسبة المتسببين في الحادث، خاصة مع وقوعه في المحطة الرئيسية، متابعا: "نسعى للوقوف على سبب الحريق وما إذا كان نتيجة لإهمال أو عدم صيانة أو هناك شبهة جنائية".
وطالب الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بالموافقة على عقد اجتماع عاجل للجان النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومي والصحة، لبحث تداعيات الحادث.
وأعلنت هيئة السكة الحديد انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة.
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