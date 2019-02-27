انت الان تتابع محطة مصر.. حالة طوارئ بمستشفيات «عين شمس والقاهرة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محطة مصر

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، رفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات جامعتي عين شمس والقاهرة، لاستقبال المصابين في الحادث، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، بمحطة مصر للسكك الحديدية، وانحدار جرار وردية أبو غاطس على رصيف رقم (6) بمحطة مصر، قائلا إنه تم التنسيق الكامل مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، لاحتواء آثار هذا الحادث، وتم استدعاء طواقم طوارئ إضافية وتجهيز غرف عمليات منفصلة وآسرة عناية مركزة بكل من مستشفى الدمرداش والقصر العيني، مشيرًا إلى توافر كميات كافية من أكياس الدم وأدوية الطوارئ.

وأضاف عبد الغفار، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيقا كاملا مع قطاع الرعاية العاجلة وقطاع الطب العلاجي وهيئة الإسعاف.وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم