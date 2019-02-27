انت الان تتابع أسماء مصابي حريق محطة مصر بمستشفى السكة الحديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، صباح اليوم، إلى مستشفى الهلال برمسيس، لتفقد الحالة الطبية لمصابي كارثة محطة قطارات مصر وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يجري حاليا حصر أعداد الوفيات والمصابين. وأعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، أن عدد ضحايا كارثة وصل إلى 20 حالة وفاة، و40 مصابا. وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم، من داخل محطة مصر، نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، ما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه بعد اصطدام الجرار بالرصيف تصاعدت النيران بشدة، ونتج عن ذلك إصابة بعض المواطنين، إصابات بالغة. وتنشر «التحرير» أسماء المصابين بمستشفى السكة الحديد: هشام فتحي محمد كرم الطفلة راوية إسماعيل محمد محمد عاطف عبدالله أسامة ابو بكر حسن محمد محمود عاطف زكي محمد أحمد حسن