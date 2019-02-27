أسماء مصابي حريق محطة مصر بمستشفى السكة الحديد

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توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، صباح اليوم، إلى مستشفى الهلال برمسيس، لتفقد الحالة الطبية لمصابي كارثة محطة قطارات مصر وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يجري حاليا حصر أعداد الوفيات والمصابين. وأعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، أن عدد ضحايا كارثة وصل إلى 20 حالة وفاة، و40 مصابا. وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم، من داخل محطة مصر، نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، ما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة.
وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه بعد اصطدام الجرار بالرصيف تصاعدت النيران بشدة، ونتج عن ذلك إصابة بعض المواطنين، إصابات بالغة. وتنشر «التحرير» أسماء المصابين بمستشفى السكة الحديد: هشام فتحي محمد كرم الطفلة راوية إسماعيل محمد محمد عاطف عبدالله أسامة ابو بكر حسن محمد محمود عاطف زكي محمد أحمد حسن
وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه بعد اصطدام الجرار بالرصيف تصاعدت النيران بشدة، ونتج عن ذلك إصابة بعض المواطنين، إصابات بالغة.
وتنشر «التحرير» أسماء المصابين بمستشفى السكة الحديد:
هشام فتحي
محمد كرم
الطفلة راوية
إسماعيل محمد محمد
عاطف عبدالله
أسامة ابو بكر
حسن محمد محمود
عاطف زكي محمد
أحمد حسن سيد
محمد محمود محمد
صلاح عصمت
أشرف راغب
أسماء مصابو كارثة محطة مصر بمستشفى الهلال
وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وانتقل رجال الإسعاف إلى مكان الحادث، وترك رئيس السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، مكتبه على الفور وتوجه إلى رصيف 6 مكان الحادث وبصحبته قيادات الهيئة، كما توقفت حركة عدد من قطارات الوجه البحري المنطلقة من رصيف رقم 6.
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