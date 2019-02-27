شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية ألبانيا: أتقدم بخالص التعازى في ضحايا حادث «محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم رئيس جمهورية ألبانيا، الير ميتا، بالتعازي لكل الضحايا الذين وقعوا جراء الحادث الذي شهدته محطة مصر برمسيس، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس السيسي عقب انتهاء مباحثاتهما في قصر الاتحادية أنه يشكر الرئيس السيسي على دعوته الكريمة لزيارة مصر، مشددًا على أنه كان لديه الشرف لمتابعة كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر ميونيخ للأمن مؤخرًا، حيث إن كلمة الرئيس السيسي كانت مؤثرة في المؤتمر، كما أن كل من شارك في المؤتمر تأثر بكلمة الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي استطاع أن يعيد مصر لقوتها كما كانت في السابق.

وأشار رئيس جمهورية ألبانيا إلى أنه تحدث مع الرئيس السيسي عن التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيدا بالدور المصري في المنطقة وخارجها، موضحا أنه تم تناول التعاون بين البلدين الأمر الذي سيكون له تأثير في منطقة البلقان وأفريقيا والبحر المتوسط، حيث أن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية ومصالح مشتركة، كما أن البلدين لهما دور في الاستقرار ونشر السلام.

وأوضح رئيس جمهورية ألبانيا أنه والرئيس السيسي تحدثا عن تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري بين البلدين، كما تم مناقشة التعاون في مجالات الطاقة والنفط، والاتفاق على تنظيم لجنة مشتركة قريبا بين البلدين تنظم التعاون الاقتصادي والتجارى، كما أن جمعية الصداقة البرلمانية ستساهم في تعزيز التعاون مستقبلا بين البلدين.

وأبدى رئيس جمهورية ألبانيا تقديره للدور المصري الداعم لالبانيا خاصة في مجال التعليم عن طريق تقديم منح دراسية للطلاب الألبان.

كما توجه رئيس جمهورية ألبانيا بالشكر للرئيس السيسي على دوره الأساسي في استقرار مصر والشرق الأوسط والبحر المتوسط، مشددا على أن البلدين مصالحهما مشتركة وعليهما التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأعرب رئيس جمهورية ألبانيا عن تقديره العميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قامت بها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث سيكون لها تأثير على أفريقيا والبحر المتوسط، مهنئا الرئيس السيسي برئاسته للاتحاد الافريقي ونجاح القمة العربية الاوروبية التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ.

ووجه رئيس جمهورية ألبانيا الدعوة للرئيس السيسي لزيارة ألبانيا قريبا، مؤكدا أنهم يشتاقون لهذه الزيارة التي سيكون لها تأثير قوى وايجابي في علاقات البلدين.