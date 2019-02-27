شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ألبانيا يدعو السيسي لزيارة بلاده.. ويؤكد دور مصر في استقرار وأمن الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا رئيس ألبانيا، إلير ميتا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيارة بلاده، مؤكدًا دور مصر الكبير في استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل، الأربعاء، بقصر الاتحادية، الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، حيث قدم رئيس ألبانيا، التعازي للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، في ضحايا حادث قطار محطة مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك حاليا برئاسة الجمهورية.

واستعرض الطرفان، خلال المباحثات، التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات، ودعوة الجانب الألباني للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية في مصر، والاستفادة من المزايا الممنوحة للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة، لا سيما المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وإمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق خارجية تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة في العالمين العربي والأفريقي.

كما تقدم بالتهنئة للرئيس السيسي برئاسة الاتحاد الأفريقي ونجاح قمة شرم الشيخ.