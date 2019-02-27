شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية»: «فايبر» السبب في تأخر تشغيل تابلت الثانوية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه لا توجد مشاكل في تسليم جهاز التابلت لطلاب الثانوية العامة بالمدارسن حيث تم تسليم 43 ألف جهاز بالكامل، مشيرا إلى أن مشكلة عدم تفعيل تشغيل جهاز التابلت للطلاب حتى الآن هو عدم تشغيل تطبيق «الفايبر» من قبل وزارة التربية والتعليم على مستوى مدارس الجمهورية وليست القليوبية وحدها، مؤكدا أنه تم تدريب المدرسين بالمدارس على تشغيل الجهاز ونحن في انتظار بدء تشغيل الفايبر لتدريب الطلبه عليه وكيفة التعامل معه ولاتوجد أي مشاكل في ذلك.

وكان عدد كبير من أولياء الأمور لطلبة الثانوية العامة قد اشتكوا من عدم تفعيل تشغيل جهاز التابلت حتى الآن، بالرغم من تسليم الجهاز لذويهم في ظل قرب الامتحانات.