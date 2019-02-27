شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشكل لجنة لمتابعة الاستثمار في المجال الزراعي المتكامل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة لمتابعة الاستثمار في المجال الزراعي المتكامل (النباتي، الحيواني، الداجني، والسمكي)، برئاسة نائبته الدكتورة منى محرز.
وحسب القرار رقم 271 لسنة 2019، تضم اللجنة في عضويتها: رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة (مقررًا للجنة)، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.
كما تضم اللجنة في عضويتها الدكتور عبدالرشيد فتحي غانم، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتورة سماح عيد عبد السلام، باحث أول بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والمهندس محمد أحمد عدوي، أخصائي ثان استزراع سمكي.
وحدد وزير الزراعة اختصاصات اللجنة بمتابعة إقامة مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على المساحات المُتصرف فيها طبقاً للبرامج المحددة لتنفيذها، كما تقوم اللجنة بعرض نتائج المتابعة على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة يشكل لجنة لمتابعة الاستثمار في المجال الزراعي المتكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.