شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتوجه بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار «محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ألبانيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، إنه يتوجه بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، مع تمنياته بالشفاء للمصابين.

وأكد السيسي أنه وجه تكليفات للحكومة للوقوف على أسباب الحادث، وتطورات الموقف.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بقصر الاتحادية، الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا.

كما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات مع نظيره اللباني، كما عقدت جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين شهدت تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما خلال الفترة الحالية التي تتزامن فيها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فضلا عن سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، مع استعراض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات، ودعوة الجانب الألباني للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية في مصر، والاستفادة من المزايا الممنوحة للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة، لا سيما المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وإمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق خارجية تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة في العالمين العربي والأفريقي.