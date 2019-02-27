شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 10 مصابين في مستشفى الهلال في حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر طبية، الأربعاء، إن 6 قتلى لم تُعلن هوياتهم في مستشفى الهلال و10 مصابين حالاتهم مستقرة بينهم مجندون تم تحويلهم جميعاً لمستشفيات (دار الشفاء- الحلمية العسكري- معهد ناصر).

كما تم تحويل 13 مصابا في مستشفى السكة الحديد تم تحويل بعضهم إلى مستشفيات (الحلمية العسكري- معهد ناصر).

أسماء عدد من المصابين في حادث محطة مصر