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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 10 مصابين في مستشفى الهلال في حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت مصادر طبية، الأربعاء، إن 6 قتلى لم تُعلن هوياتهم في مستشفى الهلال و10 مصابين حالاتهم مستقرة بينهم مجندون تم تحويلهم جميعاً لمستشفيات (دار الشفاء- الحلمية العسكري- معهد ناصر).
كما تم تحويل 13 مصابا في مستشفى السكة الحديد تم تحويل بعضهم إلى مستشفيات (الحلمية العسكري- معهد ناصر).
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