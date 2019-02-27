شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يكلف التضامن ببدء إجراءات البحث الاجتماعي للمتوفين والمصابين في حادث رمسيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ببدء إجراء البحث الاجتماعي للمصابين وأسر المتوفين وتقديم أقصى درجات الدعم للأسر وتقديم التعويضات اللازمة لهم. وكانت «والي» قد غادرت مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، متوجهان إلى محطة مصر بمنطقة رمسيس، لمتابعة الحادث الذي وقع بالمحطة صباح اليوم، والوقوف على تطوراته أولاً بأول، موجهاً بسرعة اتخاذ إجراءات نقل الوفيات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، كما سيقوم رئيس مجلس الوزراء بتفقد مصابي الحادث في عدد من المستشفيات، للاطمئنان على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة.

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