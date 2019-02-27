شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: وضع استراتيجية مصرية للذكاء الاصطناعي خطوة على طريق التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع يوتشيرو إنزاي رئيس المجلس الأعلى لصياغة الخطة الإستراتيجية لليابان وكبير استشاري الجمعية اليابانية لتطوير العلوم، وذلك لبحث مجالات التعاون بين مصر واليابان في مجالي تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، ومناقشة المعايير والقواعد اللازمة لإنشاء كليات للذكاء الاصطناعي في مصر، وذلك بمقر الوزارة .

وأكد «عبدالغفار» في تصريحات الأربعاء، حرص مصر على الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي بإعتبارها قوة علمية مشهود لها بالكفاءة والدقة، وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال الحيوي، وذلك في إطار التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات العلمية، مشيرا إلى إهتمام القيادة السياسية بوضع الإستراتيجية المصرية للذكاء الإصطناعي، وضرورة إعداد الطالب المصري لدراسة الذكاء الإصطناعي وتنمية مهاراته العلمية.

وأشار «عبدالغفار»، إلى ضرورة توفير كافة متطلبات البدء في تدشين إستراتيجية الذكاء الاصطناعي بمصر من خلال إنشاء العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والتي يأتي على رأسها الذكاء الإصطناعي تماشياً مع خطة التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والتي تعد محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لربط الحاضر بالمستقبل.

ومن جانبه أشاد الخبير الياباني انزاي بالاهتمام المصري نحو وضع إستراتيجية للذكاء الإصطناعي، مشيداً بالمناخ المصري الحالي والمتطلع لمواكبة التطور التكنولوجي، مؤكدا حرص الحكومة اليابانية على المساهمة في نقل التكنولوجيا المتطورة لمصر ولكافة البلدان الإفريقية .