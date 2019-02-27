شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر طبي بهيئة الإسعاف: 24 وفاة و50 مصابًا حصيلة حادث قطار «محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر طبي مسؤول بهيئة الإسعاف المصرية بوزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن إجمالي ضحايا حادث قطار محطة مصر وصل حتى الآن 24 حالة، بالإضافة إلى 50 حالة إصابة، بينهم إصابات خطيرة، ومعظمهم إصابات حروق، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات مرشح للزيادة وأنه يوجد العديد من الأشلاء جارٍ تحديد هويتهم.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، قالت في تصريحات للتليفزيون المصري، منذ قليل، إنه تم إخلاء مكان الحادث من جميع الإصابات والوفيات، لافتة إلى أنه تم نقل 20 جثمانا و40 مصابا إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفا، وأشارت إلى أن حالات الإصابات ما بين كسور وحروق شديدة بينهم حالات خطيرة.

وأكدت وزيرة الصحة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات لسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين.