شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تأمر بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة سبب تصادم قطار محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت نيابة الأزبكية بتشكيل لجنة هندسية وفنية من وزارة النقل لمعاينة الحريق الذي اندلع بمحطة السكة الحديد في رمسيس، لمعرفة الأسباب وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات وانتداب المعمل الجنائي، كما طالبت بالتحرى عن سائق القطار تمهيدا لاستدعائه واستجوابه، كا كلفت فريقا من النيابة بالانتقال الي المستشفيات لسماع المصابين.

وكشفت مناظرة النيابة الأولية لعدد من الجثث التى لقيت مصرعها فى الحاث اختفاء معالمها بسبب التفحم الشديد لتوضع فى عداد المجهولين.

وتبين من المعاينة الأولية، أن الحادث نجم عن دخول أحد القطارات القادم من الورش بسرعة جنونية تجاوزت الـ100 كيلو فاصطدم بالصدادات وارتطم بمبني الحركة وتسبب في الحريق.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية، بنشوب حريق داخل محطة مصر، بسبب اصطدام جرار قطار بالرصيف، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ الى مكان الحادث.