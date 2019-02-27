شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. شاهد أثار حريق محطة مصر بعد تصادم قطار بالرصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” أثار الحريق الذى اشتعل داخل محطة مصر برمسيس، والذى تبين أن النيران جاءت على بعض الغرف بالمحطة بالإضافة لتدمير أجزاء من الرصيف.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، فى بيان رسمى، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر

وأوضحت الهيئة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالصدادات نتجت عنه بعض الإصابات والوفيات وجارى المتابعة