شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الرئيس السيسي ونظيره الألبانى يتحدثان إلى وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بقصر الاتحادية مع الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلي وسائل الإعلام بعد قليل.

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