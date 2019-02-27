فيديو.. أول لقطات لكاميرات مراقبة محطة مصر توضح دخول القطار بسرعة جنونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على أول لقطات حصرية من كاميرات مراقبة محطة مصر برمسيس، التى توضح دخول القطار لمحطة مصر بسرعة جنونية مما تسبب فى تصادم جرار قطار وعربة "الباور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية رصيف رقم 6 بالمحطة، حيث أدى دخول جرار القطار بسرعته لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث الحريق. وأعلنت وزارة النقل تشكيل لجنة برئاسة المهندس سامى عفيفى، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة والدعم الفنى وعضوية كل من، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل طويلة ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل قصيرة ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، لإعداد تقرير فنى عن انفجار تانك السولار الخاص بالجرار نتيجة اصطدامه الجرار بنهاية رصيف 6.

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