النيابة تأمر بسحب عينات "DNA" من ضحايا حادث قطار محطة مصر لتحديد هويتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت نيابة الأزبكية، برئاسة المستشار حسن عادل رئيس النيابة، بسحب عينات « DNA» للمتوفين في حادث قطار محطة مصر ، للوصول إلى هويتهم ومعرفة ذويهم تمهيدا لتسليمهم ودفنهم. وكشفت مناظرة النيابة الاولية لعدد من الجثث التي لقيت مصرعها في الحادث اختفاء معالمها لفتحمها الشديد. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية بنشوب حريق داخل محطة مصر بسبب اصطدام جرار قطار بالرصيف وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ الى مكان الحادث.

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