شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن حالة الطوارئ بمستشفياتها لاستقبال مصابى حادث قطار محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطوارئ بقصر العينى وجميع مستشفيات الجامعة لاستقبال مصابى حادث قطار محطة مصر، نتيجة الحريق الذى شب صباح اليوم الأربعاء، إثر اصطدام جرار قطار بهيئة السكك الحديدية فى المحطة بجدار خرسانى على رصيف رقم 6.

وأدى الحادث إلى انفجار شديد نتج عنه العديد من حالات الوفيات والإصابات، مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلى أى جهة للمساندة.