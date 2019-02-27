شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى يعزى أسر ضحايا حادث قطار محطة رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سفير وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إيفان سوركوش بالعزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة رمسيس صباح اليوم. وأعرب سوركوش فى تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" للتدوين القصير عن أمنيته الشفاء العاجل للمصابين. وقالت هيئة السكة الحديد، فى بيان رسمى، عن تصادم محطة مصر أنه وقع نتيجة انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، مؤكدة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالتصادم نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجارى المتابعة.

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