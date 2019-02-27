شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير وسياسيو مصر ينعون ضحايا حادث قطار محطة مصر برمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استيقظت مصر صباح اليوم الأربعاء، على كارثة مروعة، بعد اندلاع النيران فى أحد القطارات بمحطة مصر فى ميدان رمسيس، عقب اصطدامه بالرصيف.

مشاهير وسياسيون، يقدمون التعازى للشعب المصرى فى وقوع ضحايا القطار، مطالبين بسرعة الكشف عن سبب الحادث، ومتمنيين الشفاء العاجل للمصابين.

الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، كتبت: "رحمة الله علي ضحايا حريق محطة مصر وكل التعازي لأهلهم والدعاء لشفاء المصابين"، فيما غرد الإعلامى عمرو الليثى :" اللهم ارحم شهداء القطار واسكنهم فسيح جناتك واشفى مصابيهم واحفظ مصر من كل مكروه وسوء".



أنيسة حسونة



عمرو الليثى

ومن جانبه، غرد الإعلامى الرياضى أحمد شوبير، وقال: "لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحم ضحايا حادث محطة مصر برمسيس وألهم أهلهم الصبر والسلوان"، وغرد المذيع الشاب خالد عليش فى نعى الضحايا :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحم ضحايا حادث اليوم ويشفى المصابين ويستر طريقنا جميعا".



خالد عليش



شوبير

وغرد المخرج الشاب عمرو سلامة: "حادث محطة مصر فاجع ومؤلم والصور والفيديوهات المتداولة صادمة وتفطر القلب، كل التعازي لذوي الضحايا"، وغرد اللاعب وليد سليمان، نجم النادى الأهلى قائلا :"لا حول ولا قوة إلا بالله، رحم الله ضحايا قطار محطة مصر".



عمرو سلامة



وليد سليمان

فيما نعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ضحايا حادث القطار، ونشر الأب هانى باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، بيانها ، وقال : بيان نعي وصلاة للمصابين، "تنعى الكنيسة الكاثوليكية بمصر ضحايا حادث حريق القطار بمحطة مصر صباح اليوم، وتصلى من أجل أهالى الضحايا كي يمنحهم الرب التعزية والصبر، وتصلى من أجل الشفاء العاجل للمصابين، فلنصلى جميعا كى يحمى الرب مصر وأبنائها".