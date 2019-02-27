الأزهر الشريف ينعى ضحايا اصطدام قطار بأحد الأرصفة فى محطة رمسيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ضحايا حادث اصطدام قطار بأحد الأرصفة فى محطة قطارات رمسيس، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازى لأهالى وأسر الضحايا، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشّفاء العاجل.