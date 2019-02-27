أخبار مصر | النيابة تأمر بتشريح جثث ضحايا حادث قطار محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتشريح جثث ضحايا حادث قطار محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الأزبكية بنقل جثث الأشخاص الذين لقوا مصرعهم، في الحريق الذي اندلع بمحطة مصر بمنطقة رمسيس إلى مشرحة زينهم، لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشريحهم لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي.

كما طالبت النيابة بسرعة استعلام رجال المباحث عن هوية الضحايا، للاتصال بذويهم واستلامهم والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح، كذلك تفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة السبب الحقيقى في الحادث، وكشفت مناظرة النيابة الأولية لعدد من الجثث، اختفاء معالمها بسبب تفحمها.

وتبين من المعاينة الأولية، أن الحادث نجم عن دخول احد القطارات القادم من الورش بسرعة جنونية تجاوزت الـ100 كيلو فاصطدم بالصدادات وارتطم بمبني الحركة وتسبب في الحريق، وأوقع عددا من الضحايا والمصابين.

أعلنت هيئة السكة الحديد، فى بيان رسمى، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.

وأوضحت الهيئة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالصدادات نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجارى المتابعة.