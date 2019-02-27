أخبار مصر | مستشفى الهلال ترسل 4 من مصابي محطة مصر لمعهد ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى الهلال ترسل 4 من مصابي محطة مصر لمعهد ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت مستشفى الهلال، 4 حالات شديد الإصابة، في حادث قطار محطة مصر، إلى مستشفى معهد ناصر ودار الشفاء لتلقي العلاج، لخطورة إصابتهم.

ووصلت منذ قليل، وزيرة الصحة ووزيرة التضامن ومحافظ القاهرة، للاطمئنان على حالة المصابين، في الحادث، فيما أكد مصدر أمني بمستشفي الهلال، أنهم استقبلوا حتي الآن 6 حالات وفيات لافتا إلي أنهم لم يستطيعوا التعرف عليهم نظرا لتفحم الجثث.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية إلي أن الضحايا لم يستدل على هويتهم حتى الآن.

كان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل محطة رمسيس اندلع بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف وانتقلت سيارات اﻹطفاء إلى موقع الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 6، مما أسفر عن وقوع إصابات، وجارى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.