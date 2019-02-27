أخبار مصر | نقل مصابي "حادث رمسيس" لمستشفيي معهد ناصر ودار الشفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل مصابي "حادث رمسيس" لمستشفيي معهد ناصر ودار الشفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار "محطة مصر"، بمستشفى الهلال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين، كما وجهت بنقل كافة المصابين بمستشفيات الهلال والسكة الحديد جراء الحادث إلى مستشفيي معهد ناصر، ودار الشفا.

وأشارت إلى توافر كافة الأطقم الطبية من مختلف التخصصات، فضلا عن توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكر أن الوزيرة عقب تفقدها لحالة المصابين بمستشفى الهلال، توجهت إلى مستشفى معهد ناصر للوقوف على جاهزية المستشفى لإستقبال المصابين، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

كانت مصادر بوزارة الصحة والسكان، قالت: إن حادث "قطار رمسيس"، اليوم الأربعاء، أسفر عن مصرع 26، وإصابة 68، مؤكدة تفحم 8، لم تحدد هوياتهم حتي الآن.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المصابين بينهم 11 في حالات خطيرة، معظمها كسور في القدمين ونزيف في المخ، و3 حالات بتر قدم.

وكشفت المصادر، عن الدفع بـ35 سيارة إسعاف بمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفيات معهد ناصر والهلال ودار الشفاء.