أخبار مصر | "شعراوي": لجنة فنية لتدوير المخلفات الصلبة في المصانع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": لجنة فنية لتدوير المخلفات الصلبة في المصانع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الاجتماعات التي عقدها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع محافظي الأقصر وسوهاج والمنوفية بحضور خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة والمتحدث الرسمي للوزارة وناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة، آخر مستجدات منظومة النظافة في المحافظات الثلاث وذلك تمهيدًا لعرض خطة قابلة للتطبيق علي رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء محمود شعراوي خلال اللقاءات أهمية الوصول إلي منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذا المجال وتوفير فرق تدخل سريع للتعامل مع مشكلة القمامة والمخلفات في المحافظات مشددًا علي ضرورة استعادة الشارع المصري للشكل الحضاري.

وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة من وزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع الوزارة والمحافظات لتفقد 65 مصنعًا لتدوير المخلفات الصلبة في المحافظات لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها وتحديد التكلفة المالية اللازمة، مشددًا علي ضرورة تكامل عناصر التشغيل والبنية الأساسية والفرص الاستثمارية المتاحة لضمان نجاح المنظومة في جميع المحافظات.

وناقش الوزير خلال لقائه مع المستشار مصطفي محمد ألهم محافظ الأقصر منظومة النظافة بالمحافظة والجمع المنزلي للقمامة، مؤكدًا علي أهمية جذب المستثمرين للاستثمار في مجال تدوير المخلفات والذي سيسهم بصورة كبيرة في استعادة المحافظة السياحية لمظهرها الحضاري المشرف، وقال أن شركات القطاع الخاص لابد أن تتعامل مع كافة آليات المنظومة بدءًا من جمع القمامة من المنازل وصولًا إلي دفن المخلفات التي لايمكن الاستفادة منها في المدافن الصحية.

واستعرض الوزير مع المحافظ الجهود الحالية لتأهيل ورفع مصانع تدوير المخلفات في أرمنت واسنا والجبيل ومدفن المدامود ورفع كفاءة 3 محطات وسيطة بالتنسيق مع القطاع الخاص، مشددًا علي ضرورة مراجعة العقود من الناحية القانونية وتحديد الخطة الزمنية ضمانًا لاستمرار المنظومة، كما استعرض اللواء شعراوي جهود إزالة التراكمات التاريخية والتنسيق مع شباب الجمعيات الأهلية لتشجيعهم علي المشاركة في منظومة النظافة وأيضًا منظومة إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بدأ سلسلة لقاءاته مع المحافظين بإجتماع بمقر الوزارة مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بحضور اللواء محسن المأمون رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ود.خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة، وناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة.

وفى بداية الاجتماع أشار اللواء محمود شعراوى إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتنظيم اجتماعات مع المحافظين لاستعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة فى كل محافظة لوضع خطة تنفيذية وتصور نهائى للمنظومة تمهيدًا لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على رئيس الجمهورية.

واستعرض الوزير شعراوى مع المحافظ ورئيس هيئة النظافة الوضع الحالى لمنظومة المخلفات بالمحافظة ومستوى نظافة كافة الأحياء بالمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية ومدى رضا المواطنين عن ذلك.

كما بحث شعراوى خلال اللقاء أيضًا الجهود الجارية لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات والآلات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما تم استعراض احتياجات المحافظة فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والأراضى اللازمة لإقامة المحطات الوسيطة والمدافن الآمنة وجهود الهيئة فى رفع التراكمات التاريخية بالمحافظة.

كما استعرض وزير التنمية المحلية مواعيد تخارج الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة ومراجعة عقود الشركات العاملة بالمنظومة حاليًا بالقاهرة، كما بحث الاجتماع عددًا من عروض شركات القطاع الخاص المصرية والأجنبية التى ترغب فى الدخول بمنظومة المخلفات الجديدة، كما تم أيضًا بحث الاحتياجات المالية اللازمة للمنظومة بما يضمن الإستدامة والإستمرارية لها.