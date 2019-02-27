مصر | ضبط راكبة بمطار القاهرة وبحوزتها مخدرات قبل سفرها إلى دبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط راكبة بمطار القاهرة وبحوزتها مخدرات قبل سفرها إلى دبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة التأمين والبحث الجنائىي بمطار القاهرة الدولي، من ضبط راكبة مسافرة على طائرة مصر للطيران المتجة إلى دبي.

واشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الأجسام "نقطة التفتيش الأولى" في الراكبة وبتفتيش المذكورة عثر أسفل طيات ملابسها التي ترتديها على 5 قطع من مخدر الحشيش وزنت 95 جراما.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.