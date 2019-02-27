انت الان تتابع كارثة محطة مصر.. جثث متفحمة وجرحى (بث مباشر) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
شهدت محطة مصر، صباح اليوم، كارثة كبيرة أسفرت حتى الآن، عن مقتل 10 أشخاص، وإصابة أكثر من 20 خرين، وفقا لمصادر وشهود عيان، بينما أعلنت هيئة السكة الحديد انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة، وشب حريق ضخم، داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، عقب اصطدام قطار برصيف المحطة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان في محاولة للسيطرة على النيران.
ولم يعرف بعد حجم الخسائر، إلا أنه قد تفحم عدد من الجثث، وتلقت غرفة نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل محطة مصر. وبإخطار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وفنطاس مياه، توجهت جميعها إلى المحطة، بينما يحاول رجال الحماية المدنية في الوقت الحالي السيطرة على النيران،
ولم يعرف بعد حجم الخسائر، إلا أنه قد تفحم عدد من الجثث، وتلقت غرفة نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل محطة مصر.
وبإخطار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وفنطاس مياه، توجهت جميعها إلى المحطة، بينما يحاول رجال الحماية المدنية في الوقت الحالي السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى باقي المحطة.
وبحسب المصادر، فقد اصطدم قطار بالرصيف خلال دخوله المحطة، بالقرب من رصيف المناشي، مما تسبب في سقوط ضحايا، بينما لم يتم التأكد بعد من عدد القتلى. (التفاصيل)
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