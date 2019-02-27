انت الان تتابع وفاة 20 شخصا وإصابة 40 في كارثة محطة مصر (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محطة مصر
أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، أن عدد ضحايا كارثة محطة مصر في رمسيس، وصل إلى 20 حالة وفاة، و40 مصابا. وكشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن تصاعد الأدخنة، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، من داخل محطة مصر برمسيس، جاء نتيجة اصطدام جرار مفرد قادم من الورشة بالمصد الخاص برصيف رقم 6 التابع لأرصفة الوجه القبلي، مما أدى إلى اشتعال الجرار نتيجة اصطدامه بأحد أبنية المحطة، موضحة أنه بعد اصطدام الجرار بالرصيف تصاعدت النيران بشدة، ونتج عن ذلك إصابة بعض المواطنين، إصابات بالغة.
وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وانتقل رجال الإسعاف إلى مكان الحادث، وترك رئيس السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، مكتبه على الفور وتوجه إلى رصيف 6 مكان الحادث وبصحبته قيادات الهيئة، كما توقفت حركة عدد من قطارات الوجه البحري المنطلقة من رصيف رقم 6. وأخلت قوات الأمن محطة مصر من الركاب،
وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وانتقل رجال الإسعاف إلى مكان الحادث، وترك رئيس السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، مكتبه على الفور وتوجه إلى رصيف 6 مكان الحادث وبصحبته قيادات الهيئة، كما توقفت حركة عدد من قطارات الوجه البحري المنطلقة من رصيف رقم 6.
وأخلت قوات الأمن محطة مصر من الركاب، بينما أمرت هيئة السكك الحديدية بإخلاء مباني المحطة بالكامل من الركاب، ووقف حركة القطارات لحين السيطرة على الحريق.
وأعلنت هيئة السكة الحديد انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة.
كارثة في محطة مصر.. وسقوط قتلى (تغطية خاصة)
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