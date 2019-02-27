شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حادث محطة مصر حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عدد من الركاب مصرعهم وأصابة آخرين صباح اليوم، عقب حادث في انفجار في محطة مصر.

وفيما يلي أبرز ماحدث خلال الساعة الماضية:

- عقب دخول جرار مناورة إلى رصيف 6 من محطة مصر برمسيس بسرعة عالية مما أدى إلى اصطدامه برصيف المحطة وانفجار خزان السولار في الحال.

- الحادث أدى لتدمير الرصيف بالكامل وإصابة العشرات بالمحطة.

- انتقلت نحو 12 سيارة إسعاف إلى المحطة وقيادات السكة الحديد والصحة.

- الحادث وقع الساعة 9:30 صباح اليوم الأربعاء .

- دفعت سيارات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

- وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تتوجه إلى مستشفى الهلال وذلك لمتابعة حال المصابين في حادث محطة مصر.

- وصل وزير النقل هشام عرفات ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال إلى المحطة.

- لم يتم الكشف حتى الآن عن الرقم النهائي لعدد الوفيات والمصابين في الحادث.

- وزير النقل يعلن عن فتح تحقيق عاجل في الحادث.

-رئيس الوزراء وغادة والي يصلان إلى موقع الحادث لمتابعة ما حدث.

-هيئة السكة الحديد تكشف سبب حادث محطة مصر.

- نقل ضحايا حادث محطة مصر لمستشفيات الدمرداش والهلال والسكة وشبرا والقبطي

- مصادر: إقبال متزايد على سيارات خدمات نقل الدم في محيط محطة مصر للتبرع للمصابين

- مدبولي من محطة مصر: «انتهي عهد الصمت على المتقاعس وحساب عسير للمتسبب»

- النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث محطة مصر وفريق من النيابة يصل مكان الحادث

- نقل ضحايا حادث محطة مصر لمستشفيات الدمرداش والهلال والسكة وشبرا والقبطي

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