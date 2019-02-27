شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة الأزبكية تبدأ معاينة حادث محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ فريق من نيابة الأزبكية في معاينة حادث اصطدام جرار قطار ٢٣٠٣ برصيف ٦ داخل محطة مصر رمسيس. كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد قرر فتح تحقيق عاجل في الحادث، وانتقل على إثره فريق من النيابة إلى مكان الحادث وبصحبتهم عدد من خبراء الأدلة الجنائية.

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