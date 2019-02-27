شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تشكل لجنة فنية لمعرفة أسباب حادث حريق جرار بمحطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تشكيل لجنة برئاسة المهندس سامي عفيفي، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة والدعم الفني، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل طويلة، ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل قصيرة، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، وذلك لإعداد تقرير فني عن انفجار تانك السولار الخاص بالجرار نتيجة اصطدامه بنهاية رصيف ٦.

كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة من أساتذة الهندسة بجامعة القاهرة لإعداد تقارير عن المبني الملاصق لرصيف ٦ والذي حدثت به تلفيات نتيجة الحريق.

كما قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بمعاينة مكان سقوط الجرار ومراجعة برج إشارات شمال القاهرة.