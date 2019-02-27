شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: السيسي يوجه بانتقال كل الجهات المعنية إلى موقع حادث محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بانتقال كافة الجهات المعنية إلى موقع حادثة محطة قطارات رمسيس.

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