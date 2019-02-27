شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك بـ«محطة بنها» لتوقف القطارات القادمة من القاهرة إلى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد بمحطة قطارات بنها أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية للقادمين من الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد إلى القاهرة، مشيرا إلى أن القطارات القادمة من القاهرة إلى الإسكندرية متوقفة منذ ما يقرب من ساعتين بسبب حادث محطة مصر، مما أدي إلى حالة من الارتباك.

ولفت إلى قيام حاجزي القطارات المتجهة إلى الإسكندرية بإرجاع التذاكر إلى «شبابيك الحجز» بالمحطة مرة أخرى، وهو ما استجاب له مسؤولي المحطة وتم إعادة قيمة التذاكر إليهم.

ومن جهة أخرى، شهدت موقف بنها العمومي حالة شديدة من التكدس للمواطنين الحاجزين للقطارات المتجهة إلى الإسكندرية مما دفع الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بالتوجيه بتكثيف التواجد المروري بمداخل ومخارج الموقف لمنع الزحام وعدم استغلال السائقين للمواطنين.