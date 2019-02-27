شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير النقل: تشكيل لجان للتوصل لأسباب حادث محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد عز، مستشار وزير النقل، أنه تم تشكيل لجان للتوصل إلى أسباب وقوع حادث اصطدم جرار وردية رقم ٢٣٠٢ بمحطة مصر بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6، مؤكدا أن باقي القطارات تعمل بكفاءتها، ولم يؤثر الحادث على باقي الأرصفة.

وقال مستشار وزير النقل، في تصريح خاص لقناة «النيل للأخبار»، إن الاصطدام أدى لاندلاع حريق وحدوث بعض الوفيات والإصابات، وإنه لم يتم التوصل إلى أسباب الحادث، وما تزال التحقيقات مستمرة، مشيرًا إلى أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال انتقلا فور وقوع الحادث إلى الموقع لمتابعة الآثار الناجمة عنه.