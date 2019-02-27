شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير جزئي لعدد من رحلات القطارات في محطة مصر بعد توقفها قرابة الساعتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسيير جزئي لعدد من رحلات القطارات في محطة مصر (قيام ووصول) بعد توقفها قرابة الساعتين بسبب الحادث.

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