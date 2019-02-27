«التضامن» تنظم قافلة طبية لبورسعيد بحضور 6 مؤسسات للرعاية الاجتماعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ( برنامج حماية الاطفال بلا مأوي )ومؤسسة صناع الخير وفي اطار مبادرة حياة كريمة لكل مواطن وخاصة الفئات الاولي بالرعاية

بدأت اليوم الاربعاء ثاني القوافل الطبية بمؤسسة القاصرات ببورسعيد للكشف علي الابناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكذلك المشردين من كبار السن وعددهم ٤٠٠ يشمل التأكد من الأوضاع البصرية للنزلاء من دور الرعاية الاجتماعية والسكر والانيميا وتقديم كافة الخدمات من علاج وعمليات من خلال مجموعة من الاطباء في تخصصات مختلفة

وفي نفس الاطار تواصل الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج القومي لحماية الاطفال بلا مأوي العمل في محافظة بورسعيد لتقديم الحماية والرعاية للمواطنين بلا مأوي من الاطفال وكبار السن حيث تم عقد اجتماع تنسيقي بين ادارة البرنامج بحضور حسني يوسف ود. سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد وفريق التدخل السريع

وعلي هامش القافلة تم عقد اجتماع لجنة الاشراف بمؤسسة القاصرات لمتابعة احوال الفتيات والبالغ عددهم ٢٨فتاة وكذلك متابعة خطة تأهيل الفتيات

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