شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: خلال دقائق بيان رسمي بعدد ضحايا حادث جرار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة أنه جاري خلال دقائق إصدار بيان رسمي بعدد ضحايا حادث انفجار جرار في محطة مصر.

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