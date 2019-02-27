شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إقبال متزايد على سيارات خدمات نقل الدم في محيط محطة مصر للتبرع للمصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت مصادر بوزارة الصحة إن هناك إقبالا ملحوظا ومتزايدا من على سيارات خدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة في محيط محطة مصر للتبرع للمصابين. في سياق متصل، أطلقت طبيبة نداء عبر مكبرات الصوت: «تبرعوا يا شباب بالدم لمساعدة المصابين».

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