بث مباشر من موقع حادث محطة مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرين عقب دخول جرار مناورة إلى رصيف 6 من محطة مصر برمسيس بسرعة عالية مما أدى إلى اصطدامه برصيف المحطة وانفجار خزان السولار في الحال مما أدى إلى تدمير الرصيف بالكامل وإصابة العشرات بالمحطة.

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