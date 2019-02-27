شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي من محطة مصر: «انتهي عهد الصمت على المتقاعس وحساب عسير للمتسبب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في اول تصريح له على حادث محطة مصر أنه انتهى عهد السكوت على أي عمل متقاعس والكل سيحاسب حسابا عسيرا.

وتابع في تصريحات تليفزيونية: «أنه انتهي فترة السكوت على التقاسع والأخطاء التي تؤدي بحياة المواطن، فحياة كل مصري غالية علينا وعلى مصر أي وفاة أو إصابة يمثل ألما كبيرا لنا جميعاً».

وأضاف: «لازم نعرف المتسبب ويتحاسب حسابا عسيرا لا نعرف الأسباب الرئيسية سيتم محاسبة بأقصي درجات الحساب»، وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه على الفور بسرعة التحرك وتحركت كافة أجهزة الدولة من الصحة والداخلية والإطفاء والإسعاف وقال: «أكرر انتهي عهد الصمت على المتقاعس» وكشف عن وجود لجنة فنية بجانب النيابة العامة لتحديد المسؤول على الحادث.