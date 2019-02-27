شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث محطة مصر وفريق من النيابة يصل مكان الحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، فتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام جرار قطار برصيف داخل محطة مصر وانفجاره، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين، وأمر بتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث، وبصحبتهم عدد من خبراء الأدلة الجنائية، وجارٍ إجراء المعاينة وسماع الشهود والمصابين.