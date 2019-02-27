شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقطع اجتماع الحكومة ويتوجه إلى محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، متوجهًا إلى محطة مصر بمنطقة رمسيس، ترافقه غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، لمتابعة الحادث الذي وقع بالمحطة، صباح الأربعاء، والوقوف على تطوراته أولاً بأول، موجهاً بسرعة اتخاذ اجراءات نقل الوفيات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
كما سيقوم رئيس مجلس الوزراء بتفقد مصابي الحادث في عدد من المستشفيات، للإطمئنان على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة.
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