شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالسكة الحديد: قتلى و25 مصابا على الأقل في حادث حريق محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بالسكة الحديد، الأربعاء، إن نحو ٢٥ شخصًا على الأقل أصيبوا بإصابات مختلفة ووقع وفيات.

وانتقل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى موقع الحادث عقب وصوله مباشرة من مطار القاهرة قادمًا من كيب تاون عقب مشاركته في مؤتمر رقمنة السكة الحديد والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إلى مكان الانفجار.

وقال شهود عيان إنهم فوجئو بالجرار يدخل بسرعة إلى المحطة ما بين رصيف ٥ و٦، ما أدى اصطدامه بمصد الرصيف وخروجه إلى الرصيف، نتيجة قوة الاصطدام مما أدى إلى انفجار «خزان» السولار واشتعال النيران بالركاب اللذين كانوا يجلسون على الرصيف مما أدى إلى حدوث إصابات ووفيات.

من ناحية أخرى، دفعت وزارة الصحة بنحو ١٥ سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وقامت بنقل المصابين والمتوفيين إلى مستشفيات الهلال والسكك الحديد.

يذكر أن هيئة السكة الحديد قد اعلنت عن انحدار جرار وردية رقم ٢٣٠٢ واصطدامه بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم ٦ بمحطة مصر

وأوضحت الهيئة أن نتيجة اصطدام الجرار نتج عنه بعض الاصابات والوفيات وجاري المتابعة.