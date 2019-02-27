شكرا لقرائتكم خبر عن نقل ضحايا حادث محطة مصر لمستشفيات الدمرداش والهلال والسكة وشبرا والقبطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتشار أمني ومروري مدعم بالأوناش في شوارع الجلاء ورمسيس وأحمد حلمي و٢٦ يوليو لفك تكدسات مرورية نتجت بعد الحادث ولتسيير سير سيارات الإسعاف. توقف الكشف بالعيادات الخارجية لمستشفى الهلال بسبب إعلان الطوارئ

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