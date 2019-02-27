شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر يكرم خوارزمى العرب ويكشف موعد أولمبياد إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، العالم الكبير الدكتور عبد الشافى فهمى عبادة،أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بمناسبة فوزه بجائزة كوامى نكروما للتمييز العلمى فى مجال العلوم الأساسية خلال انعقاد القمة الإفريقية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلع الشهر الجارى.

كما كرم مجلس الجامعة الحاج ابراهيم كليلة ،رجل أعمال ،نظرا لأعماله الخيرية ومساهماته للجامعة ، بالاضافة للحاج رضوان محمد مارديني نائب رئيس جمعية سفراء الهداية لمساهماته الخيرية.

وقال الدكتور محمد المحرصاوى إن جامعة الأزهر حصلت على المركز الأول علي مستوى الجامعات الأفريقية، من بين 15 جامعة أفريقية استقبلت الوفد الإفريقي لتقييم الجامعات، مشيرا إلى أن اتحاد الجامعات الأفريقية يعقد مؤتمراً كل عامين تستضيفه هذا العام جامعة الأزهر.

وأضاف إن جامعة الأزهر تستضيف الأولمبياد الأول للجامعات الإفريقية، والذي سيتم إقامته لأول مره فى جامعة الأزهر منتصف مارس القادم ، ويأتي ذلك تزامناً مع حصول مصر على رئاسة الاتحاد الإفريقي، والذي أصبح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لها خلال اجتماع القمة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلع الشهر الجاري.