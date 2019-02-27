شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: محافظات الصعيد تستعد لموسم أقصى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن إنجازات اﻹدارة المركزية للموارد المائية والرى بقنا واﻷقصر خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى مختلف قطاعات الوزارة بما يخدم الموارد المائية ومشروعات الرى والصرف والعمل على صيانة وسائل الرى والصرف لرفع كفاءة منظومة الرى بالمحافظتين والعمل على تطوير المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وصيانة شبكة الترع والمصارف لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لرى الزراعات المقرر ريها وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وتلبية أحتياجات مختلف قطاعات الدولة الاخرى من مياه شرب وكهرباء وصناعة وملاحة نهرية فضلا عن إنشاء مشروعات الحماية من أخطار السيول والأستفادة من حصاد مياه السيول.

وأشار التقرير إلى قيام أجهزة قطاع الرى بزمام محافظتى قنا والأقصر بتنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة بتكلفة بلغت (76) مليون جنيه حيث تم تنفيذ عملية حماية الجانب الأيسر وتكوين وحماية الجانب الأيمن لمبدا مخر سيل قنا بتكلفة (4) مليون جنيه وتم الأنتهاء من تجهيز عدد (10) آبار جوفية بإسنا بمحافظة الأقصر بتكلفة تقدر بنحو (1.2) مليون جنيه وأعمال التوصيل الكهربي لعدد (15) بئر بمحافظة قنا وذلك كإجراء استباقى لأستخدام المياه الجوفية فى حل المشاكل التي قد تطرأ خلال فترة أقصى الاحتياجات بنهايات الترع بتكلفة بلغت (3.7) مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه جار تنفيذ العديد من اﻷعمال ضمن مشروع أستصلاح المليون ونصف المليون فدان حيث تم تنفيذ (4) آبار مراقبة بمنطقة المراشدة بتكلفة تقدر بنحو (1.7) مليون جنيه وبالنسبة لتطوير منظومة الصرف المغطى فقد تم الأنتهاء من تنفيذ عملية إحلال وتجديد عملية الفتوحية والريطي (ب) والذي يخدم زمام (2500) فدان بقيمة حوالى (2.9) مليون جنيه وكذلك الأنتهاء من شبكة الصرف المغطى لمنطقة الأوسية بمحافظة الأقصر زمام (707) فدان بقيمة (1.8) مليون جنيه بالإضافة إلى اﻹنتهاء من إحلال وتجديد جسر طراد النيل (نجع حمادي – الوقف) على عاميين ماليين بتكلفة (4.4) مليون جنيه بالإضافة إلى أعمال نزع الحشائش من المجاري المائية وورد النيل بتكلفة تبلغ (32.5) مليون جنيه بالاضافة الى تجديد (2) كوبري على مصرف أبو مناع والعديسية بمحافظة قنا بقيمة (2.1) مليون جنيه بالإضافة إلى أعمال التطهيرات الميكانيكية لنزع الحشائش من المجاري المائية بمختلف درجاتها وتطوير وسائل الري من إحلال وتجديد للبوابات الحديدية الخاصة بالأفمام والحجوزات ومصبات النهاية للمجاري المائية.

ومن جانبه أكد المهندس صبري مختار أبو شامة – رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي قنا والأقصر بأن قطاع التوسع الأفقي متمثلاً في الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بإسنا يقوم بتنفيذ حزمة من المشروعات بدائرة الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي قنا والأقصر حيث تم الأنتهاء من تنفيذ إنشاء كوبري على خوازيق على ترعة الكلابية بمركز دشنا محافظة قنا وإنشاء بحيرة صناعية وحاجز ترابي لحماية قرية حجازة من أخطار السيول بمركز قوص – محافظة قنا وتأهيل ترعة وادي المراشدة الرئيسية وفروعها بتكلفة إجمالية بلغت (52) مليون جنيه .

وفى سياق التقرير أشاد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بالجهود المبذولة من اجهزة الوزارة بمحافظات الصغيد وأكد سيادته على ضرورة الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لضمان تنفيذ المهام المنوطة بالوزارة وتلبية كافة احتياجات القطاعات المستخدمة للمياه.