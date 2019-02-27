شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يجتمع مع محافظى الأقصر وسوهاج والمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت الاجتماعات التى عقدها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع محافظى الأقصر وسوهاج والمنوفية بحضور الدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للعلوم والمعرفة والمتحدث الرسمى للوزارة و الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة آخر مستجدات منظومة النظافة فى المحافظات الثلاث، تمهيداً لعرض خطة قابلة للتطبيق على رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، خلال اللقاءات أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كل الشركاء وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين فى هذ المجال وتوفير فرق تدخل سريع للتعامل مع مشكلة القمامة والمخلفات فى المحافظات مشدداً على ضرورة استعادة الشارع المصرى للشكل الحضارى.

وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة من وزارة الإنتاج الحربى بالتنسيق مع الوزارة والمحافظات لتفقد 65 مصنعاً لتدوير المخلفات الصلبة فى المحافظات لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها وتحديد التكلفة المالية اللازمة، مشدداً على ضرورة تكامل عناصر التشغيل والبنية الأساسية والفرص الاستثمارية المتاحة لضمان نجاح المنظومة فى جميع المحافظات.

وناقش الوزير خلال لقائه مع المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر منظومة النظافة بالمحافظة والجمع المنزلى للقمامة، مؤكداً علي أهمية جذب المستثمرين للاستثمار في مجال تدوير المخلفات، الذى سيسهم بصورة كبيرة فى استعادة المحافظة السياحية لمظهرها الحضارى المشرف، وقال إن شركات القطاع الخاص لابد أن تتعامل مع كافة آليات المنظومة بدءاً من جمع القمامة من المنازل وصولاً الي دفن المخلفات التي لايمكن الاستفادة منها فى المدافن الصحية.

واستعرض الوزير مع المحافظ الجهود الحالية لتأهيل ورفع مصانع تدوير المخلفات في أرمنت واسنا والجبيل ومدفن المدامود ورفع كفاءة 3 محطات وسيطة بالتنسيق مع القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة مراجعة العقود من الناحية القانونية وتحديد الخطة الزمنية ضماناً لاستمرار المنظومة، كما استعرض اللواء شعراوى جهود إزالة التراكمات التاريخية والتنسيق مع شباب الجمعيات الأهلية لتشجيعهم على المشاركة فى منظومة النظافة وأيضاً منظومة إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء.

وتناول اللواء محمود شعراوى خلال لقائه مع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج دعم منظومة النظافة فى المحافظة ورفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة بالتنسيق مع القطاع الخاص ورفع منظومة الجمع المنزلى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وإنشاء مصنعين جديدين ومدفنين صحييين فى مركزي دار السلام والمراغة مع الإسراع في إجراءات تحويل المقالب العشوائية التي تم إغلاقها بعد رفع التراكمات التاريخية بها الي حدائق عامة ورفع كفاءة معدات رفع المخلفات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشدداً علي ضرورة الاهتمام برفع التوعية لدي المواطنين بأهمية تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والاستجابة السريعة لكافة الشكاوي المتعلقة بالقمامة والتي وردت إلي مبادرة "صوتك مسموع" التي تتبناها الوزارة .

وناقش اللواء شعراوي خلال لقائه مع اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية آليات منظومة المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظة والدراسات التي تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارة ووزارة البيئة لرفع كفاءة المنظومة والتكاليف المالية المطلوبة لدعمها.

وأشار الوزير إلي أنه يتم حالياً بناء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة في منطقة أبو خريطة بشبين الكوم بعد إزالة مقلب القمامة ( 350 ألف طن مخلفات) وسيتم طرحه للاستثمار من خلال القطاع الخاص ضماناً لإدارته بأسلوب علمي يعمل علي تنمية موارد المحافظة، لافتاً إلي أنه سيتم إعادة تأهيل مصانع المخلفات الصلبة بقويسنا والشهداء ومنوف والمدفن الصحي في كفر داود وتعظيم منظومة الجمع المنزلي وغلق مقالب القمامة العشوائية وزيادة عدد المحطات الوسيطة المتحركة ودعم عناصر البنية التحتية اللازمة لتنفيذ منظومة النظافة .